Parcheggio Cittadella, Avella: "Persi posti auto per i residenti" Il caso è stato affrontato in Commissione Mobilità

"Le esigenze organizzative non possono comprimere i diritti dei cittadini". Lo denuncia il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano a Salerno, Rino Avella che ha posto l'accento sullo stato dei parcheggi in zona Cittadella Giudiziaria.

"Il parcheggio della Cittadella Giudiziaria – Piazzale Unione Camere Penali – fino a qualche mese fa era utilizzabile anche dai residenti appartenenti alle zone 8 e 9. Quelle decine di posti-auto rappresentavano una valvola di sfogo – sopratutto serale e notturna - per una zona altamente congestionata", ha spiegato Avella. "Una recente decisione dell’Amministrazione Comunale ha annullato questa opportunità per i residenti: oggi il parcheggio è utilizzabile esclusivamente a pagamento. Tanto che, a chiusura delle attività commerciali e della Cittadella Giudiziaria, appare desolatamente semi-vuoto mentre tutt’attorno è caccia al posto auto.

Di contro l’Amministrazione Comunale non ha individuato aree limitrofe sulle quali spalmare i posti per i residenti persi nel Piazzale Unione Camere Penali.

Ho posto il problema in sede di Commissione Mobilità del 27 agosto, in occasione dell’audizione del presidente di Salerno Mobilità, Camillo Amodio. Ho quindi chiesto ed ottenuto che il presidente di Commissione Antonio Carbonaro faccia da tramite con il competente assessorato per l’individuazione in zona-cittadella di ulteriori stalli per i residenti, soprattutto per quelli della zona 8, i più penalizzati".