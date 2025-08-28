Cilento Autentico: salgono a 12 i comuni uniti per il turismo del futuro Un passo che consolida la credibilità del progetto avviato e promosso da Fenailp

Quattro nuovi ingressi rafforzano la governance turistica cilentana: Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Casal Velino e San Mauro la Bruca entrano ufficialmente a far parte della DMO Cilento Autentico, portando a 12 il numero totale dei Comuni aderenti.

Il progetto

Un passo che consolida la credibilità del progetto in vista del riconoscimento regionale previsto dall’Avviso recentemente pubblicato, confermando Cilento Autentico come la più ampia e rappresentativa aggregazione turistica del territorio.

Il percorso è stato avviato e promosso da FeNAILP Turismo, che negli ultimi anni ha lavorato accanto a amministrazioni locali, imprese, operatori e associazioni di categoria, costruendo una rete fondata su cooperazione, identità e sostenibilità.

«Il risultato che celebriamo oggi è frutto di un lavoro paziente e appassionato, che ha posto al centro l’ascolto e la condivisione. L’adesione di nuovi Comuni conferma la maturità del progetto, capace di parlare a tutto il territorio», dichiara Marco Sansiviero, Presidente di Cilento Autentico DMO e di FeNAILP Turismo.

I nuovi Comuni hanno accolto con entusiasmo l’ingresso nella DMO, sottolineando l’importanza della rete.

Roberto Cavalieri, Sindaco di Roccagloriosa: «Crediamo nella necessità di fare sistema per valorizzare le nostre risorse in maniera coordinata. Il patrimonio culturale di Roccagloriosa merita una cornice più ampia di promozione e fruizione turistica».

Gino Marotta, Sindaco di Celle di Bulgheria: «Le radici dei nostri borghi sono una forza per un turismo che cerca autenticità. La DMO restituisce centralità alle aree interne e nuove prospettive ai giovani».



Silvia Pisapia, Sindaca di Casal Velino: «Casal Velino, porta naturale sul Cilento, porta in dote un’offerta costiera, culturale ed enogastronomica che rafforza l’attrattività complessiva della DMO».



Nazario Ricco, Sindaco di San Mauro la Bruca: «È un orgoglio aderire a un progetto che restituisce voce ai piccoli Comuni. La DMO può essere il motore di una nuova economia turistica rispettosa dell’ambiente e delle comunità».

Un modello per il Sud Con l’ingresso di questi quattro Comuni, Cilento Autentico DMO si conferma come la realtà di governance turistica più solida e strutturata del Cilento, pronta a cogliere l’opportunità del riconoscimento regionale e a proporsi come modello di riferimento per il Mezzogiorno.