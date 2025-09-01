CultureXR, dalla Campania la piattaforma che porta il lato buono dell’IA Tecnologia che include: un ecosistema immersivo per luoghi culturali più accessibili

La cultura parla molte lingue: CultureXR nasce in Campania per tradurle in esperienze accessibili, personalizzate e immersive. Ideata da Lenus Media (fondata da Emanuele Pisapia), la piattaforma integra biglietteria e prenotazioni, itinerari su misura e contenuti in realtà virtuale. Cuore del sistema è AVARA – Adaptive Virtual Assistant for Real-time Adaptation, l’assistente virtuale che adatta linguaggio, ritmo e narrazione alle esigenze di ciascun visitatore, rendendo ogni visita inclusiva e vicina alle persone.

Investimento e sostegno pubblico

Il progetto è stato presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Campania per il sostegno alle imprese culturali e creative: investimento complessivo 160.000 €, con cofinanziamento regionale a supporto dell’innovazione nel settore culturale.

Partner e luoghi della rete

Un ecosistema di soggetti istituzionali, culturali e tecnologici accompagnerà il rilascio e i test di CultureXR:

Comune di Cava de’ Tirreni (Abbazia Benedettina SS. Trinità, Castello di Sant’Adiutore, Biblioteca Comunale, Eremo di San Martino) con i Comuni di Nocera Inferiore e Vietri sul Mare.

Fondazione Teatro Trianon Viviani (Napoli) per contenuti e visione narrativa.

Centro per l’Artigianato Digitale – MEDAARCH per ricerca e design applicato.

Diocesi di Santa Maria del Rovo per l’inserimento dell’Eremo di San Martino, bene fragile rigenerato con fondi regionali.

Fabbrica Italiana dell’Innovazione (Napoli) per disseminazione e networking.

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, per il contributo scientifico e metodologico.

Esperienza e track record

Lenus Media SRL porta in dote oltre dieci anni di progetti digitali per la cultura (partner tecnico di Zètema Progetto Cultura per i portali culture.roma.it e informagiovaniroma.it) e iniziative di narrazione territoriale in Sardegna e Basilicata.

«CultureXR nasce dall’esperienza nei territori e dal desiderio di costruire un ponte tra cultura e innovazione, tra memoria e futuro», afferma Annalisa Milione, esperta in comunicazione turistica e promozione territoriale per Lenus Media.