Salerno, mozione di sfiducia dall'opposizione per l'assessore Natella Il documento sottoscritto da otto consiglieri: "La gente è stanca di attendere, e anche noi"

Otto consiglieri di opposizione del Comune di Salerno hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella "a causa della fallimentare gestione del settore di sua competenza che ha ripercussioni gravi e importanti sulla sicurezza e tutela della cittadinanza". La richiesta è stata sottoscritta da Elisabetta Barone, Roberto Celano, Catello Lambiase, Corrado Naddeo, Claudia Pecoraro, Donto Pessolano, Dante Santoro e Mimmo Ventura.

"Apprendiamo che il sindaco ha convocato una conferenza stampa urgente sul tema del Verde Pubblico domani mattina a Pastena, dopo che è trapelata la notizia della nostra mozione e questo mette in risalto la circostanza che loro sono consapevoli dal fallimento. Ma non è solo il verde pubblico il problema, all’assessorato all’Ambiente competono anche la messa in sicurezza del territorio, i servizi ambientali e la tutela dell’ecologia, la lotta all’inquinamento, di qualsiasi tipo, e la tutela della balneazione cittadina. E tutto questo a Salerno manca", denunciano gli 8 consiglieri in una nota.

"Non lo dicono solo gli alberi che cadono o non vengono potati, lo racconta la vicenda del ripascimento e dell’apertura al pubblico dell’arenile prima che venissero consegnati all’Ente gli esiti degli esami chimici dei materiali, e quindi prima che si sapesse se erano o meno dannosi per la popolazione visto che erano difformi da quelli previsti. E ancora, gli incendi boschivi che hanno devastato le zone collinari, le micro discariche presenti sul territorio e denunciate dalla cittadinanza, le blatte e i topi che sono i veri padroni della città, entrano anche negli appartamenti e inquinano con le loro carcasse il mare".

"Tutto questo è il sintomo di un’incapacità amministrativa che danneggia la città e la cittadinanza, mettendo a repentaglio la sicurezza e la salubrità pubblica.

È il fallimento di una intera amministrazione che vede l’assessore Natella suo terminale, riferimento di una giunta zoppa e inadeguata in uno dei settori di maggiore criticità, unitamente a quello della viabilità. Per queste ragioni, dopo una lunga stagione di scuse, non possiamo più consentire a questa abulia. La gente è stanca di attendere, e anche noi".