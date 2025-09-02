Pontecagnano Faiano piange l'agente della Municipale, Antonino Masilotti Il cordoglio del sindaco: "Il suo ricordo resterà vivo come eredità di valori, luce e insegnamento"

La comunità di Pontecagnano Faiano è in lutto per la scomparsa del 40enne Antonino Masilotti, agente della Polizia Municipale che è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo, secondo una prima ricostruizone, si sarebbe tolto la vita con la pistola d'ordinanza. Il sindaco Giuseppe Lanzara, sui social ne ha ricordato la professionalità e la grande umanità.

"Oggi Pontecagnano Faiano piange una perdita immensa - scrive il primo cittadino -. Ci ha lasciati Antonino Masilotti, agente della nostra Polizia Municipale, un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità. Antonino non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene che con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, la fortuna di incontrarlo e mentre scrivo questo post mi sento come una pietra, con una pesantezza d’animo e una tristezza immensa, per via di quello che è accaduto", ha aggiunto il sindaco.

"La nostra comunità è scossa e profondamente ferita. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Pontecagnano Faiano non dimenticherà mai Antonino. Il suo ricordo resterà vivo come eredità di valori, luce e insegnamento per ciascuno di noi. Ciao Antonino, resterai per sempre nei nostri cuori".

