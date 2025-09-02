Crollo albero a Salerno, Pessolano: gestione fallimentare del verde pubblico "E' il risultato dell'incuria perpetrata dall'amministrazione"

"Il crollo di un albero verificatosi stamani in Piazza Matteo Luciani è il risultato dell'incuria perpetrata dall'amministrazione nei confronti del verde pubblico cittadino".

L'attacco

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Soltanto per un puro caso non si è verificata una tragedia che avrebbe potuto costare la vita di una persona qualora si fosse trovata nel punto in cui l'albero è caduto. Notevoli, invece, sono stati i danni alle auto in sosta, che rappresenteranno senz'altro un ulteriore aggravio per il Comune.

Sono anni che denunciamo l'incuria ed il degrado in cui versano le alberature presenti nella zona, come del resto in tutta la città: le potature sono state realizzate soltanto occasionalmente, mentre la cura avrebbe dovuto essere quotidiana e costante. Le soluzioni tampone adottate negli ultimi mesi ed anni non sono adeguate per il patrimonio arboreo della città. E' fondamentale imprimere un serio cambio di passo: non si può continuare a procedere in questo modo.

Ne va oltre che del decoro urbano anche della sicurezza dei cittadini salernitani". "A ragion veduta, insieme ai colleghi dell'opposizione, abbiamo deciso di presentare nel prossimo consiglio comunale una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Massimiliano Natella - conclude Pessolano - L'episodio di oggi è la punta dell'iceberg di un fallimento certificato: si traggano le opportune conseguenze del caso".