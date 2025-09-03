Terremoto al Ruggi, si dimette il direttore medico Walter Longanella Il nuovo dg aveva avviato un'indagine interna subito dopo il suo insediamento

Il direttore medico del "Ruggi" e dirigente medico dell'azienda ospedaliera Walter Longanella questa mattina ha rassegnato le dimissioni volontarie da entrambi gli incarichi. La decisione, come ha fatto sapere la governance dell'ospedale, è stata presa dopo l'indagine interna avviata dal direttore generale Ciro Verdoliva che, subito dopo il suo insediamento a Salerno, aveva avviato gli accertamenti. In particolare lo scorso 11 agosto, il neo direttore generale aveva avviato l'iter per verificare "la piena compatibilità del dottor Walter Longanella a svolgere le funzioni di Direttore della U.O.C. Direzione Medica di Presidio con le disposizioni normative e contrattuali vigenti".

I risultati dell'indagine interna, ricevuti il 29 agosto, sono stati inviati dal direttore generale al Consiglio di Disciplina che, in data 2 settembre, ha ritenuto di non procedere in quanto - alla luce dell’indagine interna - ha ritenuto che il rapporto di lavoro instaurato fosse nullo ovvero "tamquam non esset". In pratica come se non fosse mai stato instaurato. La Direzione Generale ha,q uindi, trasmesso gli atti all’Ufficio personale per procedere alla presa d’atto.

Stamane, alle 12, Walter Longanella ha rassegnato le dimissioni volontarie sia da Direttore Medico di Presidio che da Dirigente medico dell’Azienda con effetto immediato.

La direzione generale sta predisponendo gli atti per accogliere formalmente le dimissioni e per incaricare con ruolo pro tempore la dottoressa Antonella Maisto (Responsabile U.O.S.D. Formazione Polo Universitario e Polo Didattico) della responsabilità della direzione medica di presidio dei presidi ospedalieri "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno e "Costa d'Amalfi" di Castiglione di Ravello.

