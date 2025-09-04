Salerno, è ripartita la metropolitana leggera Realizzato un nuovo marciapiede con pensilina al binario 8

E' ripartita questa mattina la metropolitana di Salerno. Il servizio Stazione Centrale-Stadio Arechi ha ripreso il via dopo gli importanti interventi di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria effettuati da RFI, come scrive il sindaco Vincenzo Napoli sulla sua pagina social.

I dettagli

"Tra i lavori realizzati in questi mesi - continua il primo cittadino- un nuovo marciapiede con pensilina al binario VIII con il prolungamento del sottopassaggio e un nuovo ascensore, interventi strutturali alla stazione centrale con importanti benefici per la gestione del traffico della metropolitana, interventi di restyling della stazione Salerno Irno.



Siamo estremamente soddisfatti per la conclusione nei tempi previsti di questi importanti lavori sulle nostre linee ferroviarie. Gli interventi effettuati, che miglioreranno ulteriormente la circolazione in città e nel territorio provinciale, creano anche le più ideali condizioni per la realizzazione del prolungamento della metropolitana di Salerno verso l'aeroporto e l'università", conclude il sindaco Napoli.

