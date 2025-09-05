Centro Agroalimentare Salerno, De Luca: in campo 10 milioni del Pnrr "L'intervento per il settore ittico ed ortofrutticolo"

"È un intervento di ampliamento di una struttura importante dal punto di vista del commercio, non solo per quanto riguarda l'ittico, ma anche l'ortofrutticolo".

L'opera

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione dell'avvio dei lavori di ammodernamento del Centro Agroalimentare nella Zona Industriale di Salerno per i quali è previsto"un investimento di 10 milioni di euro del PNRR".

"Questo intervento prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, l'ampliamento dei capannoni, l'ampliamento del numero dei punti vendita, l'ampliamento delle aree di parcheggio. Un intervento davvero importante che può avere anche una prospettiva per eventi fieristici", ha spiegato l'ex sindaco di Salerno.

"Con la nascita dell'aeroporto è chiaro che c'è un incentivo anche all'export del nostro prodotto agroalimentare". "In questo momento stiamo realizzando cose importanti sulle piattaforme agroalimentari: a Torre Annunziata, di fronte a Pompei, sta nascendo il più grande mercato florovivaistico d'Italia con un intervento privato. Qui avremo l'agroalimentare, soprattutto ortofrutticolo e ittico". L'intervento dovrebbe essere completato entro il mese di maggio.

"Chiedevo se l'impresa era organizzata per fare il triplo turno, perché noi diamo l'indicazione di fare sempre tripli turni per bruciare i tempi. L'impresa - ha spiegato De Luca - garantisce che non c'è bisogno, quindi rispetteranno tranquillamente i tempi previsti dal capitolato, quindi tempi davvero molto brevi". Parlando poi dell'aeroporto di Salerno, De Luca ha ricordato che l'apertura "è stata un miracolo" e che "i risultati sono già importanti".