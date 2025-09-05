Salerno: Manfredi, Anci parte civile in processo su omicidio Vassallo "Simbolo di dedizione, amore per il territorio, lotta per la legalità"

L'omicidio di Angelo Vassallo, "simbolo di dedizione, amore per il territorio, lotta per la legalita', e' stato un evento tristissimo, che ha scioccato tutti e che ha colpito non solo i cittadini, ma anche i tanti sindaci che con l'impegno quotidiano, con la fatica, con il rischio, cercano di dare una risposta ai propri cittadini anche in condizioni o momenti molto difficili.

I dettagli

E la richiesta di giustizia che viene da tutte le comunita' italiane e' una richiesta forte di verita'. Per questo motivo, raccogliendo la sollecitazione venuta da tutta Italia, l'Anci ha deciso di costituirsi parte civile nel processo, per testimoniare la vicinanza di tutti i sindaci e delle loro comunita' all'uomo coraggioso che era Angelo Vassallo, che alla propria comunita' ha dedicato la vita, e la urgente e sacrosanta richiesta di verita' e giustizia".

Lo ha dichiarato il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi a 15 anni dal barbaro omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica - Acciaroli, scomparso il 5 settembre 2010. "La memoria di Angelo Vassallo vivra' per sempre nei nostri cuori e nel nostro lavoro quotidiano", ha concluso Manfredi.