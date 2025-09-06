Salerno, nasce il nuovo HUB sociale "Un Senso" Già attivi una serie di laboratori innovativi per la popolazione

Verrà inaugurato l’8 settembre alle ore 11 in via Madonna di Fatima 166 a Salerno, il nuovo HUB sociale “Un Senso” uno spazio progettato per favorire l’incontro, la collaborazione e lo sviluppo di iniziative tutte rivolte al cittadino.

L’hub accoglierà giovani, famiglie, adulti, artisti e professionisti, mettendo a disposizione laboratori espressivi, laboratori manuali e culturali, oltre a percorsi e iniziative legate all’inclusione sociale. L’obiettivo è creare un luogo multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di promuovere la coesione tra le diverse realtà della comunità.

Il progetto nasce grazie all’impegno della cooperativa sociale “Laboratorio dei Pensieri Scomposti” che ha scelto di investire sul territorio, in sinergia con istituzioni, partner e volontari che ne hanno sostenuto la realizzazione.

All’inaugurazione parteciperanno le autorità locali, ma soprattutto sarà presente il cuore pulsante del settore sociale e civile, a testimonianza di come questo spazio intenda essere prima di tutto un progetto orientato alla comunità.

Le attività dell’hub saranno aperte al pubblico a partire dall’8 settembre: la cittadinanza è invitata a partecipare, proporre idee e contribuire alla costruzione di nuove opportunità.

Sono già attivi una serie di laboratori innovativi tra cui quello di arteterapia, modelli plastici, fotografia, ritrattistica, lingua araba, dj lab, fumetto, esperti di vendita, lettura ed interpretazione, primo soccorso.