Pessolano (Oltre): "I salernitani non credono più nella città dei sogni" La denuncia: "L’ordinaria amministrazione è assolutamente carente"

“L’amministrazione comunale ed il governatore, come accaduto ieri in occasione della presentazione dei lavori di ammodernamento del Centro Agroalimentare, continuano ad annunciare opere pubbliche con proclami roboanti. Una propaganda, questa, che è in contrasto con le problematiche che vive la città, particolarmente serie e che impattano sulla qualità della vita di tutti i cittadini salernitani, che ad oggi continuano a restare irrisolte”.

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. “Nella giornata di ieri abbiamo assistito ai soliti annunci in pompa magna non solo sul futuro del Centro Agroalimentare, ma anche sul nuovo Ruggi, sul complesso sportivo Volpe-Arechi, sul prolungamento della Metropolitana fino all’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Tutto legittimo e possibile, ma viene da chiedersi se chi riveste posizioni di primo piano nella governance cittadina (e non solo) si renda conto che oltre alla programmazione (peraltro malgestita) delle grandi opere è l’ordinaria amministrazione ad essere assolutamente carente se non inesistente. Solo per citare alcuni degli episodi più eclatanti, nei giorni scorsi è crollato un albero in pieno centro (solo per puro caso non abbiamo assistito ad una tragedia); come segnalato già nelle scorse settimane i lavori al Corso a meno di miracoli last minute causeranno una modifica senza precedenti al tradizionale percorso della processione di San Matteo e continueranno ad opprimere nel pieno delle festività patronali e della stagione turistica quello che dovrebbe essere il salotto buono della città, con buona pace dei ricavi delle attività commerciali cui, nelle occasioni opportune, si liscia il pelo per costruire consenso. Piazza Cavour, intanto, non è stata ancora restituita alla cittadinanza. Il tutto nel cuore di un Lungomare che versa in condizioni pessime e dove spesso si verificano episodi di microcriminalità, di cui la città intera ha vissuto una vera e propria escalation durante l’estate”.

“Questa è la città reale, che si contrappone a quella dei sogni, felice e idealizzata, propagandata dai nostri amministratori - conclude Pessolano -. I salernitani meritano di più rispetto alle promesse di grandi opere che si ripetono da 30 anni: i nostri amministratori la smettano con gli annunci e comincino, sul serio, a fare i conti con la realtà”.