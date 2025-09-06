Giornata mondiale della fibrosi cistica: il Comune si illuminerà di blu "Un gesto simbolico, ma carico di significato, per mostrare la vicinanza delle istituzioni"

Lunedì 8 settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Palazzo di Città si illuminerà di blu, il colore simbolo della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Conosciuta come la malattia “invisibile”, la fibrosi cistica continua a rappresentare una sfida quotidiana per oltre 6.000 persone in Italia. La conoscenza è il primo passo per abbattere le barriere sociali che ancora oggi isolano chi convive con questa condizione.

L'iniziativa

L'iniziativa è stata promossa dalla vicesindaca del Comune di Salerno Paky Memoli, che a nome dell'amministrazione comunale ha inteso sostenere la campagna per sensibilizzare la comunità su quella che rappresenta ad oggi la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Un gesto simbolico, ma carico di significato, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, in una giornata che parla di consapevolezza, inclusione e speranza.