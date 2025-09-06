Ripascimento a Salerno: ripartono i lavori sul litorale Le attività di cantiere erano state sospese nei mesi estivi

Ripartono i lavori di ripascimento dell'arenile e messa in sicurezza del litorale di Salerno città. Il Comune di Salerno ha comunicato alla ditta esecutrice la riassegnazione dell'area onde consentire i complessi interventi programmati sia a mare che a terra.

Gli interventi



Come da cronoprogramma le attività di cantiere erano state sospese nel corso del periodo estivo per consentire, anche se l'intervento non era stato completato in modo definitivo, la fruizione balneare ed elioterapica delle nuove spiagge.



Da Lunedì 8 Settembre riprenderanno le attività di cantiere con conseguente inibizione alla balneazione ed al passaggio onde consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori.



I lavori si svilupperanno adesso fino alla prossima estate in direzione della foce del fiume Irno. Alla ripresa dei lavori ci sarà anche una verifica complessiva dei lavori fino ad oggi svolti.



Il ripascimento dell'arenile e la messa in sicurezza del litorale sono sostenuti dai fondi della Regione Campania. Sono interventi strategici di grande rilievo ambientale, economico, turistico e sociale.