Baronissi accoglie la statua di San Carlo Acutis, due giorni di festa e fede Un intero weekend di preghiera e momenti comunitari per l’arrivo della statua del giovane santo

Baronissi si prepara a vivere due giornate di spiritualità e festa in occasione dell’arrivo della statua di San Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials”, atteso sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. L’evento, organizzato dalla Parrocchia SS. Salvatore di Baronissi, coinvolgerà fedeli, famiglie, associazioni e cittadini in un programma che intreccia liturgia, musica, tradizione e attenzione ai giovani.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 13 settembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore con il rito solenne di svelamento e benedizione della statua, alla presenza delle autorità civili e militari.

“La figura di Carlo Acutis - sottolinea la sindaca Anna Petta – ci ricorda che la fede non è qualcosa di distante, ma può accompagnare la vita di ogni giorno. È un ragazzo che ha saputo coniugare spiritualità e modernità, dimostrando come anche la tecnologia possa diventare uno strumento di bene. Per Baronissi questa è un’occasione per rafforzare i legami comunitari e offrire ai giovani un esempio autentico di speranza”.

Alle ore 18.30 la statua sarà portata in fiaccolata lungo le principali vie cittadine fino alla Chiesa Maria SS. di Costantinopoli, portata a spalla dai giovani.

“Carlo – evidenzia Padre Antonello Arundine, parroco della Chiesa Maria SS. di Costantinopoli – era un ragazzo normale, che con semplicità ha reso straordinaria la sua vita. Vedere i giovani portare la sua statua sarà un gesto di grande significato: la fede è comunità, condivisione e autenticità”.

La giornata continuerà alle ore 19.30 con la Santa Messa e, in serata, sul piazzale della chiesa, con una festa comunitaria tra musica, canti e stand gastronomici.

Il programma proseguirà domenica 14 settembre con la Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 e, alle ore 19.00, con la Benedizione degli Zainetti, momento dedicato agli studenti di ogni età all’inizio del nuovo anno scolastico.

“Carlo – aggiunge Padre Antonello – andava a scuola, coltivava passioni e amicizie, ma viveva tutto con fede. Affidare gli zaini dei ragazzi significa accompagnarli in un cammino che sia insieme formativo e spirituale”.

La serata finale prevede alle ore 20.00 il concerto “Tutti uniti per Colui che vive”, curato dai cori parrocchiali e intervallato da letture e testimonianze, con la presentazione del volume “Carlo Acutis. L’apostolo dei Millennials” dell’avv. Vito Rizzo. Alle ore 21.00 si terrà l’estrazione della lotteria parrocchiale.

“Questa due giorni - conclude la sindaca Petta - è un’occasione per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Baronissi si stringe intorno a un giovane santo che ci ricorda quanto sia importante vivere con coerenza e autenticità”.