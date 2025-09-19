Concorso regionale per Oss: la Fials Salerno chiede nuove date certe "Non si può continuare a lasciare nell’incertezza chi aspetta solo di poter lavorare"

Le prove del concorso unico regionale per Operatore socio sanitario, previste nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi, sono state rinviate a data da destinarsi. Una decisione che sta creando confusione e disagi tra migliaia di candidati e che rischia di aggravare le difficoltà delle aziende sanitarie già in carenza di personale.

L'appello

«È inaccettabile - dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno - che dopo mesi di attesa si fermi tutto all’improvviso. I candidati avevano organizzato la propria vita personale e lavorativa per essere presenti e ora si trovano nel caos totale».

«Chiediamo alla Regione Campania e alle aziende sanitarie competenti - aggiunge Lopopolo - di fissare subito nuove date certe e definitive per le prove. Non si può continuare a lasciare nell’incertezza chi aspetta solo di poter lavorare e contribuire a rafforzare il nostro sistema sanitario».

«Serve rispetto - conclude - per chi da mesi aspetta una risposta concreta e per i cittadini che hanno diritto a un servizio sanitario con personale sufficiente».