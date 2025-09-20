San Matteo: "Non solo memoria ma invito a seguire ancora il Vangelo" La riflessione di Don Alfonso D'Alessio

La riflessione di Don Alfonso D’Alessio, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in vista degli imminenti festeggiamenti in onore dell’Apostolo Matteo, Patrono di Salerno.

“La città di Salerno e tutta l’Arcidiocesi vivono ogni anno con gioia sempre nuova la festa patronale di San Matteo Apostolo ed Evangelista. Matteo, il pubblicano convertito, testimonia con la sua vita la forza trasformante della grazia: da uomo dedito agli interessi e ai calcoli, diventa annunciatore del Vangelo della misericordia. Le reliquie del Santo, custodite nel Duomo, sono per la città e per l’Arcidiocesi segno concreto di un legame vivo con le origini apostoliche.

La festa patronale, come sottolinea sempre l’Arcivescovo Andrea Bellandi, non è solo memoria, ma invito ad accogliere anche oggi la chiamata di Cristo, come Matteo, per seguirlo con cuore nuovo e condividere la gioia del Vangelo.

Una gioia autentica, profonda, non effimera come quella cercata in un divertimento senza scopo, ma radicata nell’amore di Dio, che non si stanca mai di rinnovare la nostra vita.

Quando Gesù chiama per nome Matteo, seduto al banco delle imposte, chiama un giovane senza un curriculum religioso brillante, anzi considerato lontano. Eppure proprio lui diventa testimone del Vangelo.

Questo parla ai giovani di oggi – e a ciascuno di noi – ricordandoci che il Signore continua a passare nelle strade della città, nelle scuole, negli ambienti di lavoro, nelle piazze: ci guarda con amore e ci chiama a essere protagonisti del bene.

La fede non è mai una gabbia, ma una strada di libertà, responsabilità e gioia. Quella fede vera, vissuta dal nostro Patrono, è anche un antidoto contro la barbarie che nel nostro tempo uccide bambini, donne, anziani e persino soldati inviati su fronti contrapposti dalla follia dilagante, con un’efferenza che si pensava superata.

Per questo la festa è anche un’occasione propizia per pregare per la pace. L’augurio è quello di comunicare l’amore di Cristo e la pace che da esso deriva".