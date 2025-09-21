Salerno si ferma per San Matteo: in migliaia in Duomo per il Pontificale Il cardinale Angelo De Donatis lancia un messaggio di pace, alle 18 il via alla processione

Con il Solenne Pontificale in onore di San Matteo, la città di Salerno ha dato il via ai festeggiamenti in onore del suo Santo patrono. Il rito, celebrato in un Duomo gremito di fedeli ed istituzioni, è stato celeberato dal cardinale Angelo De Donatis - affiancato dall'arcivescovo Andrea Bellandi - che ha lanciato un messaggio di pace e speranza.

Pace chiesta a gran voce anche dai consiglieri comunali del Psi che, prima della Santa Messa, hanno indossato dei cartelli significativi. A rappresentare il Comune, che porta nel suo gonfalone proprio l'effige di San Matteo, c'era il sindaco Vincenzo Napoli. Assente, invece, il governatore Vincenzo De Luca.

Cresce ora l'attesa per la processione, in programma a partire dalle 18. Un momento che richiamerà migliaia di persone tra le strade della città.