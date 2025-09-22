Guasto ad un passaggio a livello, disagi sulla linea Mercato S.Severino-Salerno Treno costretto a fermarsi a Fratte, protestano i pendolari

Nonostante i lavori di manutenzione effettuati in questi mesi, i disagi sulla linea ferroviaria Mercato San Severino-Salerno non sono stati del tutto superati. In più circostanze, infatti, dalla riattivazione del servizio si sono registrate cancellazioni e soppressioni, soprattutto in orario mattutino. Questa mattina, invece, il treno è stato costretto ad arrestare la sua corsa a Fratte, a causa di un guasto al passaggio a livello. In particolare si sono registrati problemi ad una sbarra, danneggiata probabilmente da un'auto. Sul posto sono intervenuti subito i tecnici per porre rimedio alla criticità. Ma i pendolari - molti dei quali diretti a scuola o a lavoro - hanno ribadito tutto il proprio malcontento per un servizio che è ripartito con il freno a mano tirato.