"Blocchiamo tutto": al porto di Salerno la mobilitazione per Gaza Il presidio con studenti, sindacati, associazioni e attivisti

Dalle sigle sindacali a Potere al Popolo, dagli studenti alle associazioni e agli attivisti che hanno deciso di far sentire forte la propria voce per Gaza e in favore della pace.

Anche Salerno è scesa in piazza nella giornata nazionale con lo sciopero indetto per sollecitare la comunità internazionale a fermare la guerra che insanguina il Medio Oriente e il massacro del popolo palestinese.

"Blocchiamo tutto" lo slogan che ha animato la manifestazione presso il varco Ponente del porto commerciale di Salerno. Striscioni e bandiere per far sentire forte la propria voce.

Il presidio ha inevitabilmente avuto ricadute pesanti sulla circolazione, con traffico rallentato sul viadotto Gatto e via Ligea da e per lo scalo cittadino.