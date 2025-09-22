Blitz anti-camorra a Pagani, Fratelli d'Italia ringrazia i carabinieri Il plauso dopo la maxi-operazione: "Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro"

Questa mattina una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata presso il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore per esprimere il proprio plauso e ringraziamento dopo la maxi operazione anti-camorra condotta nei giorni scorsi a Pagani, che ha portato all’arresto di 88 persone ed ha visto coinvolte, sotto il Coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno, numerose unità operative anche della Squadra Mobile di Salerno e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Presenti il deputato eletto nel collegio uninominale dell’Agro nocerino sarnese Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino, il presidente provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, il coordinatore cittadino di Pagani, Antonio Mariconda insieme ai consiglieri comunali Vincenza Fezza e Alessandro De Martino, la responsabile provinciale del dipartimento forze dell'ordine Concetta Galotto. Ad accoglierli il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Gianfranco Albanese, il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Giovanni Maria Cappa, il comandante della sezione Operativa, Filippo D’Alu.

“Un grazie sincero alla Magistratura e a tutte le Forze dell’ordine che hanno portato a termine sinergicamente questa importante operazione e che rappresentano il baluardo di legalità e presidio dello Stato nei nostri territori. Lo Stato c’è, e non arretra di un millimetro. Come di Fratelli d’Italia - ha dichiarato Vietri - abbiamo confermato il nostro sostegno incondizionato a tutte le donne e gli uomini in divisa che, con sacrificio e coraggio, lottano ogni giorno per garantire sicurezza e giustizia ai cittadini”.