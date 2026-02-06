Scontro diretto in Sicilia: la Jomi Salerno a caccia di punti importanti Le salernitane vogliono riscattare il ko dell'andata

Trasferta impegnativa per la Jomi Salerno che sabato 7 febbraio, con inizio alle ore 18:00, sarà di scena al PalaCardella di Erice per il big match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Una sfida dal peso specifico importante in chiave classifica, contro una formazione solida e costruita per recitare un ruolo da protagonista. Il confronto si preannuncia intenso ed equilibrato: la Jomi è chiamata a offrire una prova di carattere e continuità su uno dei campi più difficili del torneo, mentre Erice cercherà di sfruttare il fattore casalingo e la profondità del proprio organico.

La gara d’andata, disputata alla Palumbo, aveva visto la formazione siciliana imporsi nel finale con il punteggio di 21-24 al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse alla sfida di sabato, con le salernitane determinate a riscattare quel risultato e a conquistare punti preziosi.

La sfida del PalaCardella si annuncia combattuta e ricca di contenuti tecnici, con due squadre pronte a giocarsi punti importanti per il prosieguo della stagione. La Jomi Salerno cercherà di affrontare l’impegno con determinazione e lucidità, consapevole dell’importanza della posta in palio e del valore dell’avversario.