Salerno Basket, riparte la corsa salvezza: al PalaSilvestri c’è Costa Masnaga Coach Di Lorenzo: "Sarà una specie di Davide contro Golia"

Altro impegno sulla carta assolutamente proibitivo all’orizzonte per il Salerno Basket ’92. Domani pomeriggio - sabato 7 febbraio - il PalaSilvestri ospiterà la sfida contro Limonta Costa Masnaga, seconda forza del campionato. Palla a due eccezionalmente alle 17:30, con direzione arbitrale di Marco Palazzo (Campobasso) e Francesco Rosato (Roma). Le granatine restano ultime in graduatori, stavolta da sole con 4 punti dopo l’exploit di misura da parte di Terme Salus Ants Viterbo sul parquet di Milano Basket Stars.

Il terzultimo posto, che varrebbe i playout, dista ora sei lunghezze. Le partite da giocare sono nove per tentare la miracolosa rincorsa salvezza. Patron Angela Somma vuol fare di tutto per provare a restare in A2 nonostante le difficoltà. Domani farà il suo esordio l’ultima arrivata in ordine di tempo, Ludovica Tumeo. Non è da escludere che la prossima settimana arrivino ulteriori nuovi volti alla corte di coach Gennaro Di Lorenzo per provare a dare una sterzata in extremis a una stagione fin qui poco felice e sfortunata con gli ultimi forfait di Sara Valentino (perfettamente riuscito l’intervento chirurgico in conseguenza della parziale lesione del tendine d’Achille) e Nicoletta Scolpini, che nei prossimi giorni andrà sotto i ferri dopo la lesione del crociato anteriore.

Coach Di Lorenzo non si arrende, anche se con la consapevolezza di affrontare una compagine molto meglio strutturata: “La partita è per noi molto complicata, non solo perché abbiamo purtroppo perso una profondità nelle rotazioni soprattutto delle lunghe ma anche perché psicologicamente siamo un po’ provati. Dobbiamo competere con Costa Masnaga che è notoriamente una squadra veloce e ben attrezzata. Non per niente è la seconda forza del campionato. Sarà una specie di Davide contro Golia, insomma. Personalmente sono molto motivato e spero nel finale che la storia racconta. Di sicuro posso garantire che venderemo cara la pelle”, afferma alla vigilia.

Per Salerno Basket ’92-Limonta Costa Masnaga (andata 75-68 in terra lecchese) l’ingresso al PalaSilvestri sarà gratuito come al solito. La gara sarà trasmessa in diretta anche sul canale YouTube ufficiale della società salernitana.