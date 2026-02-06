Torraca, frana il sagrato della chiesa: "Un colpo al cuore" Il sindaco: "Siamo al lavoro per messa in sicurezza e progettazione"

Frana il sagrato della chiesa nel comune di Torraca. Lo smottamento si è verificato in mattinata, rendendo necessaria la chiusura dell'area. "È un colpo al cuore vedere la criticità e i danni che sono stati causati dal movimento franoso che hanno coinvolto parte del sagrato e la strada che lo costeggiava, sembra che il movimento si sta assestando senza aver causato danni alla chiesa e alle abitazioni civili nei pressi", ha spiegato il sindaco del comune cilentano Francesco Bianco.

"Ieri mattina sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area predisponendo ordinanza in merito, il vice sindaco Zicarelli, l’UTC dott. Bruzzese, il comandante Quintieri, il geologo Romanzi, il parroco Don Francesco Alpino che ha interessato la Curia, la Consac, Cilento reti gas ed Enel per mettere in sicurezza e ripristinare i loro impianti, la Protezione civile, i vigili del fuoco e la Forestale per la presenza e il lavoro sul posto,la prefettura di Salerno ed il Genio Civile per l’interessamento e la costante attenzione. Il Comune di Torraca è già al lavoro per la progettazione per poi cercare al più presto di ripristinare quello che per noi Torrachesi enon solo, è un luogo fondamentale di culto religioso legato alle nostre radici culturali".

