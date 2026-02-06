LIVE | Audace Cerignola-Salernitana 1-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Audace Cerignola-Salernitana
Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi, Martinelli; Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella, Russo; Gambale, D’Orazio. A disposizione: Fares, Russo, Bassino, Cocorocchio, Gasbarro, Labranca, Spaltro, Di Tommaso, Iervolino, Ruggiero, Ballabile, Nanula, Tarantino. Allenatore: Maiuri
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Arena; Quirini, Tascone, Gyabuaa, Capomaggio, Villa; Ferraris, Lescano. A disposizione: Brancolini, Matino, Anastasio, De Boer, Carriero, Achik, Ferrari, Molina. Allenatore: Raffaele
Arbitro: Di Francesco - assistenti: Nicosia e Cassano. IV uomo: Di Reda - FVS: Cantatore
RETI: 21' pt Moreso (C)
NOTE. Ammoniti: Quirini (S). Angoli: 1-0. Recupero: 1' pt
47' - Duplice fischio.
46' - Incredibile occasione in contropiede per il Cerignola: prima Golemic mura su Parlato e poi su D'Orazio.
45' - 1' di recupero.
42' - Scintille tra Cretella e Capomaggio, richiamo verbale per entrambi.
39' - Punizione di Villa, Lescano colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.
37' - Primo tiro in porta della Salernitana: Capomaggio dalla distanza, Iliev blocca.
31' - Difesa del Cerignola in bambola: D'Orazio entra in area, prima Arena e poi Villa murano il tiro.
30' - Puinizione Cerignola, Cretella controlla in area e appoggia per Ligi che calcia debole, Donnarumma blocca.
29' - Ammonito Quirini.
27' - Quirini nel tentativo di spazzare serve Gambale che da posizione defilata spara altissimo.
21' - GOL CERIGNOLA - Errore in fase d'impostazione di Golemic, D'Orazio lancia Gambale che salta Donnarumma in uscita e serve al centro dell'area Moreso che a porta vuota trova il vantaggio.
19' - Ancora un'occasione per il Cerignola: Russo salta Quirini ed entra in area, cross basso e forte, Donnarumma in qualche modo riesce a bloccare.
18' - Ci prova la Salernitana: Villa sfonda a sinistra, cross al centro per Tascone che viene anticipato da Ligi in extremis.
16' - Terzo tentativo del Cerignola: tiro di Moreso che si perde sull'esterno della rete.
15' - Ancora Cerignola: cross dalla destra di Parlato per Gambale che colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.
11' - Cerignola vicino al gol: angolo dalla sinistra, Berra colpisce di testa, la palla arriva a Todisco che incorna ma Donnarumma si supera e salva.
8' - Primo squillo della Salernitana: cross dalla sinistra, Lescano controlla e calcia ma non inquadra la porta.
1' - Fischio d'inizio: partiti al "Monterisi", è iniziata Audace Cerignola-Salernitana.
________________________________________________________________________________________
IL PRE-GARA. Salernitana in campo con il 3-5-2: Capomaggio torna a centrocampo, in difesa Golemic guida la difesa. Tascone la spunta su Carriero e parte titolare. Davanti conferme per Lescano e Ferraris.