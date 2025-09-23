Salerno: partito il programma di potature in città Al via anche la manutenzione

"E’ partito lunedì 22 settembre il programma di potature di fine anno nell’ambito del contratto biennale di manutenzione le cui attività erano iniziate dal primo settembre. Dopo un primo contratto attuativo, nel quale erano inseriti prevalentemente interventi per abbattimenti di alberature certificate “a rischio schianto” dall’agronomo incaricato, il secondo elenco prevede, invece, esclusivamente lavori di potatura. Una seconda squadra in azione, contestualmente alla prima, ha avviato da oggi le manutenzioni partendo da via Nizza. Le attività saranno diffuse senza interruzioni in tutta la città tenendo conto anche della tipologia delle piante da manutenere". A darne notizia l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella.

I dettagli

"In questo secondo contratto attuativo, - continua Natella - ci sarà una squadra dedicata esclusivamente alla pulizia del primo lotto di palme, circa trecento, collocate prevalentemente su tutto il litorale cittadino.

Parallelamente al programma citato, sarà sempre attiva la squadra di operai comunali che sarà impiegata per tutti gli interventi finalizzati alla rimozione dei pericoli, delle criticità e per azioni di decoro e sarà concentrata prevalentemente nella zona orientale, a Torrione e per gli interventi nelle zone periferiche e collinari.

“Proseguiamo un lavoro faticoso che ci ha consentito di riorganizzare le attività di manutenzione in maniera incisiva con un programma di lunga durata che raggiungerà tutti i quartieri della città. Mi preme sottolineare che il supporto della squadra comunale del U.O.C. Verde pubblico ci consentirà di poter essere presenti in ogni zona della città con attività settimanali senza interferire con il lavoro dell’operatore esterno. Ci auguriamo di poter proseguire in maniera spedita ed in quest’ottica chiediamo la collaborazione dei nostri concittadini, ovvero il rispetto delle ordinanze per il divieto di sosta temporaneo per consentire un rapido svolgimento delle attività senza l’ausilio della rimozione forzata delle auto.

Programma alberature in filare:

Via Nizza

Via Giovanni Francesco Memoli

Via Paolo De Granita

Via Marino Paglia

Via Lorenzo Cavaliero

Via Pio XI

Via Giovanni Centola

Via Costantino L'Africano

Via Zenone

Via Fabrizio Pinto

Via Carmine o

Piazza Monsignor Bolognini

Via dei Principati

Via Francesco Paolo Volpe

Via Michele Vernieri

Via Santa Caterina Alessandrina

Via Principessa Sichelgaita

Traversa Gian Pietro Luciani

Via Nicola Acocella - via Michelangelo Schipa

Via Roma - Piazza Matteo Luciani

Largo Dei Pioppi

Via Stanislao Lista

Via Salvatore Calenda

Via Mario Iannelli

Via Porta Elina

Via Generale Ferrante Maria Gonzaga

Programma Palme

Piazza Della Libertà

Lungomare Trieste

Via Santissimi Martiri Salernitani

Lungomare Tafuri

Lungomare Marconi