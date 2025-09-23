Salerno: partito il programma di potature in città

"E’ partito lunedì 22 settembre il programma di potature di fine anno nell’ambito del contratto biennale di manutenzione le cui attività erano iniziate dal primo settembre. Dopo un primo contratto attuativo, nel quale erano inseriti prevalentemente interventi per abbattimenti di alberature certificate “a rischio schianto” dall’agronomo incaricato, il secondo elenco prevede, invece, esclusivamente lavori di potatura. Una seconda squadra in azione, contestualmente alla prima, ha avviato da oggi le manutenzioni partendo da via Nizza. Le attività saranno diffuse senza interruzioni in tutta la città tenendo conto anche della tipologia delle piante da manutenere". A darne notizia l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella.
I dettagli
"In questo secondo contratto attuativo, - continua Natella - ci sarà una squadra dedicata esclusivamente alla pulizia del primo lotto di palme, circa trecento, collocate prevalentemente su tutto il litorale cittadino.
Parallelamente al programma citato, sarà sempre attiva la squadra di operai comunali che sarà impiegata per tutti gli interventi finalizzati alla rimozione dei pericoli, delle criticità e per azioni di decoro e sarà concentrata prevalentemente nella zona orientale, a Torrione e per gli interventi nelle zone periferiche e collinari.
“Proseguiamo un lavoro faticoso che ci ha consentito di riorganizzare le attività di manutenzione in maniera incisiva con un programma di lunga durata che raggiungerà tutti i quartieri della città. Mi preme sottolineare che il supporto della squadra comunale del U.O.C. Verde pubblico ci consentirà di poter essere presenti in ogni zona della città con attività settimanali senza interferire con il lavoro dell’operatore esterno. Ci auguriamo di poter proseguire in maniera spedita ed in quest’ottica chiediamo la collaborazione dei nostri concittadini, ovvero il rispetto delle ordinanze per il divieto di sosta temporaneo per consentire un rapido svolgimento delle attività senza l’ausilio della rimozione forzata delle auto.
Programma alberature in filare:
Via Nizza
Via Giovanni Francesco Memoli
Via Paolo De Granita
Via Marino Paglia
Via Lorenzo Cavaliero
Via Pio XI
Via Giovanni Centola
Via Costantino L'Africano
Via Zenone
Via Fabrizio Pinto
Via Carmine o
Piazza Monsignor Bolognini
Via dei Principati
Via Francesco Paolo Volpe
Via Michele Vernieri
Via Santa Caterina Alessandrina
Via Principessa Sichelgaita
Traversa Gian Pietro Luciani
Via Nicola Acocella - via Michelangelo Schipa
Via Roma - Piazza Matteo Luciani
Largo Dei Pioppi
Via Stanislao Lista
Via Salvatore Calenda
Via Mario Iannelli
Via Porta Elina
Via Generale Ferrante Maria Gonzaga
Programma Palme
Piazza Della Libertà
Lungomare Trieste
Via Santissimi Martiri Salernitani
Lungomare Tafuri
Lungomare Marconi