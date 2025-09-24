"Ballando sotto le stelle per la solidarietà": successo per l'evento Inner Wheel La presidente Anzolin: doveroso dedicare tempo e attenzione au problemi degli altri

Si è svolta il 22 settembre al Circolo Canottieri Irno la 17° edizione di “Ballando Insieme sotto le stelle per la solidarietà”, un evento di raccolta fondi organizzato dall’Inner Wheel Salerno C.A.R.F. (presidente Marcella Anzolin, insieme all’Inner Wheel Salerno Est (presidente Mirella Amato) e ai 5 Rotary Salernitani: Rotary Salerno (Francesco Caggiano); Rotary Salerno Duomo (Gaetano Cuoco); Rotary Salerno Est (Ermanno Lambiase); Rotary Salerno Nord Due Principati (Vittorio Villari); Rotary Salerno Picentia (Lucio Bojano).

Erano presenti circa 200 persone insieme per celebrare il valore del dono. Come ha sottolineato la presidente Marcella Anzolin "ogni volta che ci fermiamo a riflettere sui bisogni degli altri, ogni volta che decidiamo di donare il nostro tempo, la nostra attenzione, il nostro denaro, contribuiamo a costruire un mondo più giusto e solidale".

Quest’anno il ricavato sarà donato alla Caritas diocesana che, sotto la responsabilità di don Antonio Romano, coordina tutte le mense solidali presenti sul territorio e per Salerno quelle di San Francesco e di Casa Nazareth.

“Non mi piace usare il termine mense dei poveri - ha sostenuto la presidente Marcella Anzolin nel discorso di apertura - perché le persone che le frequentano possono essere anche svantaggiate economicamente ma sicuramente sono ricche di umanità. Gli operatori che quotidianamente preparano e distribuiscono i pasti sono angeli che, oltre ad un piatto caldo, donano un sorriso, un momento di speranza per combattere la solitudine e la mancanza di risorse. Ed è a loro che va il nostro supporto”.

La serata è stata animata dai Sunglasses band che ripropone musica anni 80/90 che ha generosamente offerto la performance e arricchita da un buffet preparato dal ristorante dei Canottieri Irno. Alla serata di charity erano presenti anche la Governatrice Trofimena Forte del Distretto 210 dell’International Inner Wheel e diverse autorità rotariane.