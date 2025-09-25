Plastica, monouso ma anche tronchi e schiuma: il bilancio dello "Spazzamare" Rispetto allo scorso anno la qualità del mare è migliorata, ma la temperatura è aumentata

Sono sei le big bags di materiali misti, principalmente imballaggi in plastica e monouso, recuperate grazie al lavoro dello spazzamare Salerno Pulita per la stagione estiva 2025. Nei giorni più caldi sono state rinvenute e recuperate molte alghe e, dopo la pioggia, tantissimi rifiuti legnosi, compresi tronchi d’albero interi.

Gran parte del lavoro di quest’anno è stato dedicato all’aspirazione delle schiume biologiche, un elemento che ha mostrato un incremento rispetto allo scorso anno. Tuttavia, sia la qualità dell’acqua sia i materiali recuperati risultano inferiori rispetto al bilancio dello scorso anno.

Secondo il diario di bordo del comandante Emiliano Buralli, rispetto all’estate precedente, la qualità dell’acqua del mare è apparsa migliore, spesso limpida e trasparente, ma di una temperatura maggiore. Le azioni dello spazzamare sono anche state inserite nella campagna internazionale "Let's Clean Up Europe".

La scorsa settimana, l'imbarcazione ha partecipato a una tappa di "Puliamo il Mondo", un'iniziativa che si è svolta in mare con Legambiente.

La presenza dello spazzamare Salerno Pulita nelle acque di Salerno è in perfetta linea anche con le nuove norme dell’Unione Europea per ridurre i rifiuti di plastica nei mari e con la componente Salvamare introdotta dall’Arera, l’Autorita di Regolazione per Energia,Reti e Ambiente.