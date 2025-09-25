Salerno, sì all'istituzione del Garante per i detenuti di Fuorni Via libera alla mozione di Claudia Pecoraro. Salzano: vittoria straordinaria per la comunità

"Accolgo con profonda soddisfazione l’approvazione della mozione integrativa da me presentata e sostenuta da tutte le opposizioni, che impegna il sindaco e l’amministrazione comunale di Salerno all’istituzione della figura del Garante comunale dei diritti delle persone detenute. È un passaggio importante per la città, perché significa dare finalmente voce a chi troppo spesso rimane invisibile dietro le mura dell’istituto carcerario. La mozione è stata approvata a larga maggioranza, con un solo astenuto. Questo risultato testimonia la sensibilità di tutt? l? consiglier? comunali, maggioranza e opposizione, verso una questione che non è solo di giustizia, ma anche di civiltà". Così, in una nota, la consigliera Claudia Pecoraro che ha proposto l'istituzione della figura.

Nel parlamentino salernitano, dunque, via libera al progetto per la tutela dei reclis.

"L’istituto penitenziario di Fuorni conta 376 posti di capienza ordinaria, a fronte dei 592-598 detenuti presenti a novembre 2024. Nel solo 2023 si sono verificati 218 episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio. A queste criticità quantitative si sommano gravi carenze strutturali: non tutte le celle dispongono di riscaldamento funzionante, acqua calda o doccia; non esiste la separazione tra giovani adulti e adulti; mancano spazi dedicati all’esercizio di culti diversi da quello cattolico; non è garantito l’accesso settimanale alla palestra; non è ancora attiva la cartella sanitaria informatizzata - ricorda Pecoraro -. La figura del garante comunale sarà un anello di congiunzione tra l’istituto penitenziario, i detenuti e le detenute e la comunità cittadina. È un incarico gratuito, ma con una piccola dotazione che consentirà di realizzare iniziative concrete a favore delle persone recluse".

L'approvazione in consiglio comunale è stata salutata con soddisfazione da Donato Salzano dei Radicali: "Strepitosa vittoria della comunità penitenziaria. Strappato l'impegno del sindaco Vincenzo Napoli a convocare il consiglio comunale a Fuorni, come ha già fatto a Rebibbia il sindaco di Roma Gualtieri insieme alla leader dell'opposizione Virginia Raggi. Sicuramente anche a Salerno insieme anche ad Elisabetta Barone si farà altrettanto. Spes contra spem".