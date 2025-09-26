Vigili a scuola di formazione su discipline fiscali delle strutture alberghiere Hanno preso parte agenti provenienti da 8 comuni delle province di Salerno e Napoli

Il 23 settembre 2025, in modalità on line si è tenuto il primo corso su “Disciplina fiscale delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, Normativa Affitti brevi, Locazioni Turistiche e Codice CIN”, organizzato per la Polizia Locale e i responsabili degli Uffici SUAP.

Il corso è tenuto da Raffaele Palumbo, docente universitario ed esperto della materia di fiscalità e legislazione turistica. Al corso partecipano 12 discenti dei Comuni della provincia di Salerno e Napoli, tra questi: Vico Equense, Siano, Bracigliano, Sant’Antonio Abate, Altavilla Silentina, Pimonte, Corleto Monforte e Boscoreale. Il seminario sarà organizzato anche per il mese di ottobre 2025.

Ai partecipanti al Corso riceveranno l’Attestato di Partecipazione e aggiornamento rilasciato da Campus Città del Sapere Polo Universitario di Napoli Unitelma Sapienza.

L’iniziativa si propone di fornire approfondite competenze tecniche e normative per affrontare le complesse tematiche fiscali del settore turistico-ricettivo, rafforzando la preparazione degli operatori della Polizia Locale nell’ambito dei controlli e della tutela della legalità economico-finanziaria.

La crescente evasione, ha reso necessaria l’acquisizione di specifiche competenze per gli agenti della Polizia Locale, nelle attività di monitoraggio del territorio, anche per il crescente numero di strutture che si sono improvvisate operatori turistici, in assenza delle previste e necessarie autorizzazioni e licenze. Tutto questo in danno di chi opera legalmente e degli stessi clienti.