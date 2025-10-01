?Arianna Meloni chiama la Fondazione Vassallo: "Governo sarà parte civile" Il presidente Dario Vassallo: “Un atto che dà forza alla nostra battaglia di giustizia”

La Fondazione "Angelo Vassallo Sindaco Pescatore" rende noto che, nella giornata di ieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - attraverso Arianna Meloni - ha comunicato ufficialmente la decisione del Governo di costituirsi parte civile nel processo per l’uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato il 5 settembre 2010.

Durante la telefonata con il vicepresidente della Fondazione, Massimo Vassallo, Arianna Meloni ha affermato: “È un dovere morale costituirsi parte civile nel processo dell’uccisione di Angelo. È un dovere nei confronti suoi, della Fondazione e della famiglia.”

Massimo Vassallo ha sottolineato: “È stata una telefonata cordiale, affabile, nella quale abbiamo percepito ancora una volta la vicinanza delle istituzioni alla nostra battaglia. Un gesto che assume un significato profondo, perché conferma che lo Stato non dimentica.”

Il presidente della Fondazione, Dario Vassallo, ha aggiunto: “La decisione del Governo di costituirsi parte civile rappresenta un passo importante: rompe il silenzio e rafforza la nostra battaglia di verità e giustizia. È un atto che non riguarda solo la nostra famiglia o la Fondazione, ma l’intero Paese che ha il diritto di conoscere chi e perché ha tolto la vita ad Angelo.”