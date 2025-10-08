"Sono contenta e onorata della nomina e m'impegnerò a fare del mio meglio". Così Rosa Volpe, nuovo procuratore della Repubblica di Firenze. "Non conosco l'ufficio e avrò necessità di andare sul posto per verificare la situazione con la collaborazione di tutti i colleghi dell'ufficio", spiega al telefono il magistrato salernitano, attuale procuratore generale a Salerno. Ancora incerta la data della presa di servizio negli uffici requirenti di viale Guidoni che potrebbe essere imminente se dovesse essere necessario la richiesta di anticipato possesso alla procura del capoluogo toscano. Rosa Volpe è stata eletta con 18 voti, mentre 13 preferenze sono andate all'altro candidato Alberto Liguori.
Rosa Volpe è il nuovo capo della procura della Repubblica di Firenze
Il magistrato salernitano: "Sono contenta e onorata della nomina e m'impegnerò a fare il meglio"
Salerno.