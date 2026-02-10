LIVE | Salernitana-Casarano 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Casarano

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, Villa;Achik; Lescano, Molina. A disposizione: Brancolini, De Boer, Ferrari, Golemic, Ferraris, Quirini, Matino, Tascone, Anastasio. Allenatore: Raffaele

Casarano (3-4-3): Bacchin; Bachini, Celiento, Giraudo; Mercadante, D’Alena, Ferrara, Versienti; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. A disposizione: Chiorra, Patrignani, Palumbo, Grandolfo, Gega, Barone, Gyamfi, Cerbone, Martina, Leo, Cajazzo, Di Dio. Allenatore: Di Bari.

ARBITRO: Gianquinto di Parma - assistenti: Tagliaferri e Cavalli - IV uomo: Castellone - FVS: Russo.

3' - Primo tiro della Salernitana, ci prova Carriero dal limite, palla che esce alla destra di Bacchin.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.