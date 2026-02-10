Cavese-Monopoli 1-0, finalmente vittoria! Fusco stende i pugliesi I metelliani trovano il secondo successo del 2026. Ma per il derby mancheranno due titolari

Un guizzo pesantissimo. La Cavese ritrova il sorriso. Al Simonetta Lamberti, i metelliani stendono il Monopoli 1-0 e trova il secondo successo del 2026. Decide un gol di Fusco jr, con l’attaccante poi espulso che lo costringerà a saltare il derby con la Salernitana. Gli uomini di Prosperi si portano a 27 punti, fuori dalla zona playout.

La Cavese perde Awua per infortunio e si affida nel tridente a Orlando, Minaj e Fusco. Al 5’ è proprio Minaj a sfiorare il vantaggio. I metelliani spingono ma al 15’ è super Boffelli su Fedel. Nel miglior momento ospite, arriva il guizzo di Fusco: cross di Orlando, tiro respinto e il classe 2005 è il più lesto nel realizzare il gol del vantaggio. Il Monopoli si gioca la card per un contatto tra Ubani e Antoni ma Maccorin convalida definitivamente il gol. La Cavese spinge e manca con Orlando e Minaj il colpo del ko.

La ripresa si apre con l’occasione di Valenti che non trova Antoni (53’). Ad un passo dal pari ci va Scipioni che colpisce il palo a Boffelli battuto (57’). Il Monopoli spinge e la Cavese paga carissima la doppia ammonizione di Fusco che viene espulso. Nemmeno il ricorso al Fvs serve per cancellare il cartellino rosso. Il finale è un assedio del Monopoli: ci provano Scipioni (89’) e Valenti (95’) ma il muro tiene. Nel finale rosso per Vinciguerra prima del boato al triplice fischio finale.