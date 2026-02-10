FOTO - Salernitana, contestazione ultras: "Iervolino guarda come ci hai ridotto" "Questa piazza merita ben altro". Nel mirino anche Faggiano

"Hai promesso tanto, hai promesso tutto. Iervolino, guarda come ci ha ridotto". La Curva Sud Siberiano canta fortissimo contro Danilo Iervolino e Daniele Faggiano. Nel mirino degli ultras della Salernitana ci sono il massimo dirigente e il direttore sportivo. La contestazione annunciata ieri notte prende forma nel prepartita di Salernitana-Casarano. Centinaia di tifosi si scagliano contro Iervolino: "Ci hai preso la serie A e hai calpestato la dignità. Via dalla mia città, ma quando vendi questa società". Poi un coro anche sulla contestazione delle scorse settimane: "Parli solo in Mondovisione e poi piangi per uno striscione. Guarda come ci ha ridotto, questa piazza merita ben altro". Infine anche fuori da Salerno. Per la prima volta nel mirino della tifoseria organizzata anche Daniele Faggiano, segnale di una crisi ambientale sempre più forte. Clima tutt'altro che ideale.