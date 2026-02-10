Salernitana-Casarano, le formazioni ufficiali: sorpresa Molina dal 1’ Raffaele lancia Achik alle spalle delle due punte

Sorpresa nell'undici titolare della Salernitana che questa sera affronterà il Casarano. Raffaele, a sorpresa, lancia dal 1' Molina in tandem con Lescano. Achik sarà il trequartista alle spalle delle due punte. Per il resto tutto confermato. Davanti a Donnarumma spazio a Berra, Capomaggio e Arena. In mediana Gyabuaa e Carriero saranno i due centrali con Villa e Longobardi sulle corsie esterne. Soltanto panchina per Ferraris e Ferrari che potrebbero avere spazio a partita in corso.

Il Casarano si schiera con il 3-4-3: davanti fiducia a Chiricò, Grandolfo e Leonetti.

Salernitana-Casarano: le formazioni ufficiali

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, Villa;Achik; Lescano, Molina. Allenatore: Raffaele

Casarano (3-4-3): Bacchin; Bachini, Celiento, Giraudo; Mercadante, D’Alena, Ferrara, Versienti; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.