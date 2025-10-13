Sarno: arriva in ospedale con doglie, partorisce in pronto soccorso Il parto era imminente, non c'è stato il tempo per il ricovero

Arriva in ospedale con le doglie e partorisce in pronto soccorso. È successo nella notte fra venerdì e sabato all’ospedale Villa Malta di Sarno Salerno. Alle 2.10 è arrivata in pronto soccorso una ragazza accompagnata dal marito in fase di travaglio avanzato. La paziente ha fatto comprendere subito agli operatori che il parto era imminente e che non ci sarebbe stato tempo per espletare le formalità né per disporre il trasferimento nel reparto di Ostetricia.

Valutata la situazione, i sanitari hanno messo in moto la rete assistenziale e hanno messo la gestante nelle condizioni di partorire in piena sicurezza, mentre arrivavano in pronto soccorso la ginecologa con l'ostetrica che hanno assistito la donna passo dopo passo. Alle ore 2.15 circa è nata una bimba di circa 3,600 kg. Dopo che la pediatra si è assicurata dello stato di salute della piccola, è stato organizzato il ricovero in Ostetrica per la mamma e al nido per la piccola. Parole di apprezzamento sono giunte dal direttore sanitario del presidio ospedaliero, Nicola Grimaldi, che ha evidenziato come "la collaborazione e una solida rete assistenziale siano fondamentali per fare buona sanità". Lo stesso ha tenuto a ringraziare tutti gli operatori coinvolti che hanno contribuito al buon esito della vicenda.