La Guardia costiera rilascia in mare a Palinuro 4 tartarughe Caretta Caretta Sono state curate, avevano ingerito ami ed erano fortemente deperite

Nella giornata del 15 ottobre 2025, la Guardia Costiera di Palinuro, grazie all’impiego di dei battelli pneumatici B148 e B91 e alla Motovedetta CP556, ha proceduto al rilascio in mare di quattro esemplari di tartaruga marina “Caretta Caretta”, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – Turtle Point sezione di Portici.

L'operazione

L’operazione, di carattere straordinario per il numero e la stazza degli animali, ha riguardato quattro esemplari rispettivamente del peso di 50, 25, 20 e 18 chilogrammi, 3 allo stato giovanile e 1 femmina adulta.

Le tartarughe, giunte al Turtle Point di Portici a causa sia di un grave deperimento organico per l’esemplare adulto; sia per ingestione di ami delle restanti specie, nei precedenti mesi dell’anno in corso, sono state sottoposte a cure e riabilitazione fino al completo recupero delle condizioni di salute.

Gli esemplari erano stati recuperati in mare nelle acque antistanti le Isole Eolie e delle coste Campane.

Il rilascio, avvenute nelle acque antistanti Capo Palinuro, costituisce un risultato tangibile delle sinergie tra la Guardia Costiera e le realtà territoriali impegnate nella tutela dell’ambiente marino e nella salvaguardia delle specie protette, e gli Enti di ricerca come la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.