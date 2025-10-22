FenImprese, Paestum ospita l'assemblea nazionale 2025 Appuntamento venerdì 24 ottobre

Sarà l’Hotel Ariston di Capaccio - Paestum in provincia di Salerno a ospitare, il prossimo venerdì 24 ottobre, l’Assemblea Nazionale FenImprese 2025. Si tratta di un appuntamento istituzionale di primaria importanza per FenImprese e per il territorio salernitano, che rappresenterà una significativa occasione di visibilità, confronto e condivisione tra imprese, professionisti e istituzioni. L’evento, infatti, ha ricevuto il patrocinio morale dei comuni di Salerno (capoluogo) e Capaccio – Paestum (SA), proprio a sottolineare la forte volontà di collaborazione con le istituzioni del territorio.

Sono attesi oltre 400 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, figure di spicco del panorama istituzionale, VIP e dirigenti FenImprese provenienti da tutta Italia. La conduzione dell’evento sarà affidata ai giornalisti Massimo Proietto e Simona Rolandi, affiancati da Miriam Candurro, attrice amata dal grande pubblico, e Claudia Trieste, ex Miss Italia, che contribuiranno a rendere l’Assemblea un momento di prestigio e coinvolgimento.

FenImprese è un’associazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro come “Associazione Sindacale a carattere nazionale”. L’organizzazione si fonda sui valori della mutualità, solidarietà e libera adesione, operando in modo apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro, e rappresenta un punto di riferimento per micro, piccole e medie imprese, artigiani, lavoratori autonomi ed esercenti in tutto il territorio nazionale. Con oltre 60 sedi provinciali e più di 200 dirigenti attivi, FenImprese garantisce una presenza capillare e dinamica, sostenuta da centinaia di professionisti qualificati che collaborano quotidianamente per offrire servizi efficienti e innovativi al tessuto imprenditoriale italiano.