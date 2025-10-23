Aeroporto Salerno, sette rotte cancellate, Ilardi: passo indietro nello sviluppo "Serve un cambio di rotta e azioni concrete"

“Sette rotte cancellate, una attivata. In definitiva, solo quattro rotte operative da Novembre a Marzo (Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna) segnano un passo indietro nello sviluppo dello scalo. Sottovalutare questa condizione non è utile al territorio, all’infrastruttura e alla stessa società di gestione”

La denuncia

A denunciarlo è Antonio Ilardi presidente Federalberghi Salerno che spiega come questa situazione sia il risultato di due errori: l’assenza di azioni promozionali a supporto dello scalo e delle località turistiche provinciali e la scarsità dei collegamenti tra aeroporto e gran parte del territorio provinciale.

“Occorre dirlo con chiarezza ed onestà intellettuale. Federalberghi lo sta facendo da anni, lo ha scritto nel Manifesto per il Turismo in provincia di Salerno, lo ha evidenziato in ogni incontro pubblico o privato. Abbiamo proposto, da tempo, azioni ed iniziative concrete. Purtroppo, Camera di Commercio numerosi enti pubblici (con eccezion di pochi tra i quali il Comune di Salerno) sono largamente inadempienti.

La prima, invece di sviluppare un piano promozionale con la partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali, sta redigendo un “piano strategico” che non rientra nelle sue competenze e che non risolve la riduzione dei flussi turistici in tante aree della provincia. I secondi, anziché sostenere i collegamenti con lo scalo e promuovere la riconoscibilità internazionale dei propri territori, continuano a dilettarsi in manifestazioni locali inutili e dispendiose. Così non va! serve un cambio di rotta. Le nostre poposte sono note e formalizzate. Siamo disponibili a operare nel concreto, non a perdere altro tempo in dibattuti infiniti”.

