Trovato in casa con mezzo chilo di droga: un arresto nel Salernitano I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio droga-market

Nascondeva in casa un vero e proprio droga market. Una circostanza che non è passata inosservata ai carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano che, nell'ambito di accurati controlli anti-droga, hanno arrestato V.A., indagato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". A seguito di perquisizione, infatti, l'uomo è stato trovato in possesso di hashish e marijuana, per un peso totale di circa 480 grammi nonché quattro flaconi di metadone e materiale per il confezionamento.