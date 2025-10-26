Allerta terremoto, scuole chiuse a Cava de' Tirreni Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Servalli

Dopo le scosse di terremoto registrate tra venerdì e sabato, il Comune di Cava de' Tirreni ha deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di lunedì. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Servalli. "Per ragioni di prudenza, alla luce degli eventi sismici di queste ore, ho ritenuto utile di chiudere le scuole per fare in modo che si possa verificare la situazione nei plessi", spiega il primo cittadino. "Sono consapevole dei disagi alle famiglie di cui mi scuso ma preferisco fare così.Tra poco sarà pubblicata l’ordinanza", ha fatto sapere il primo cittadino di Cava de' Tirreni, unico comune (almeno fino alle 19 di domenica) della provincia di Salerno ad aver disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale.

