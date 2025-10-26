FenImprese lancia la sfida dall'assemblea 2025 di Capaccio Paestum Tracciato un bilancio dei primi 5 anni di attività svolte sul territorio

Si è tenuta presso l'hotel Ariston di Capaccio-Paestum l’assemblea nazionale FenImprese 2025. Appuntamento istituzionale di primaria importanza per FenImprese e per il territorio salernitano, che ha rappresentato una significativa occasione di visibilità, confronto e condivisione tra imprese, professionisti e istituzioni. L’evento, infatti, ha ricevuto il patrocinio morale dei comuni di Salerno (capoluogo) e Capaccio – Paestum (SA), presenti all’assemblea rispettivamente con l’assessore al Turismo del capoluogo Alessandro Ferrara e l’Assessore del comune ospitante Decio Rinaldi, ai quali si è affiancata Cecilia Francese, sindaco del comune di Battipaglia, capofila della Piana del Sele, proprio a sottolineare la forte volontà di collaborazione con le istituzioni del territorio.

Oltre 500 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, figure di spicco del panorama istituzionale, e dirigenti FenImprese provenienti da tutta Italia.

L’assemblea è stata caratterizzata da talk politici, con tante istituzioni intervenute, in videoconferenza e dal vivo: da Matteo Salvini, a Maurizio Lupi, passando per Mara Carfagna, Claudio Durigon, Gianluca Cantalamessa, Antonio Trevisi, Renato Loiero, Eliana Longi, oltre ai consiglieri regionali Michele Caramanno e Aurelio Tommasetti e al consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro.

Presenti i dirigenti associativi delle oltre 60 sedi provinciali da tutta Italia, nonché i dirigenti delle sedi estere di FenImprese, sotto la guida dal direttivo Nazionale nelle persone del presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, del direttore nazionale Andrea Esposito e del coordinatore Simone Razionale, che nei loro interventi hanno fatto una panoramica fedele delle attività di FenImprese negli ultimi 12 mesi, indicando la strada da seguire per raggiungere i risultati, in termini di rappresentatività che la federazione FenImprese si è posta per il futuro associativo.

Ottimo risultato raggiunto dal direttivo provinciale di FenImprese Salerno, nelle persone del presidente Ezio Camerini, del vice presidente Felicia Bianchini, del direttore Antonello Baldini e del vice Lucio Orlando, che sono riusciti, grazie al lavoro svolto sul territorio in questo primo quinquennio di attività, ad ospitare con successo un evento così importante. “Sono soddisfatto della risposta che il territorio ha dato all' evento in termini di presenza sia delle istituzioni che di imprenditori e professionisti - afferma Ezio Camerini, presidente provinciale FenImprese Salerno - a cui va il nostro ringraziamento per la presenza. Un grazie va al direttivo nazionale per aver scelto la nostra provincia per questo importante e centrale momento associativo ed ai miei colleghi del direttivo provinciale, il cui lavoro è stato centrale per la riuscita dell’evento”.