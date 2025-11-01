A Salerno la barretta di cioccolato più lunga del mondo "Richiamare l'attenzione su una produzione da record"

Sarà la realizzazione della barretta di cioccolato più lunga del mondo, da guiness dei primati, il momento clou - previsto per domani - di Salerno Dolcissima, la festa del cioccolato partita giovedì 30 ottobre sulla Lungomare del capoluogo, all'altezza di Santa Teresa, che si concluderà domenica 2 novembre; l'evento, promosso da CNA Salerno e organizzato dall'Associazione Italia Eventi (patrocinato da Comune e Camera di Commercio di Salerno, Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e Associazione The Chocolate Way), è giunto alla terza edizione e rientra nelle tappe itineranti del progetto di Choco Italia, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sul cioccolato artigianale e portare nelle più belle città italiane artigiani e produttori italiani.

Sarà il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia a provare il record, alle prese con il suo ventesimo tentativo. "Realizzare il record della barretta di cioccolato più lunga al mondo vuol dire per CNA richiamare l'attenzione su una produzione da record e su eventi promozionali da record", spiega il presidente CNA Salerno Antonio Citro, mentre per il segretario Simona Paolillo, "Mirco Della Vecchia ci consente di realizzare un piccolo sogno e lo ringraziamo tanto per il suo legame con CNA, per noi è un omaggio ai sacrifici da record che compiono gli artigiani tutti i giorni".