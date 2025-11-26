Riabilitazione del paziente amputato, Fisioterapisti di Salerno a congresso La presidente Calabrese: non solo aggiornamento ma un progetto collettivo

La riabilitazione del paziente amputato al centro del terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno che si terrà presso il Castello Doria ad Angri il 29 novembre a partire dalle ore 8.30. La giornata di lavoro e formazione è stata organizzata in collaborazione con la sezione territoriale AIFI Campania. Un appuntamento che rappresenta un momento di crescita, confronto e condivisione per l'intera comunità professionale dei fisioterapisti.

"Affrontare la complessità della presa in carico della persona amputata, dichiara la presidente OFI Salerno Mariaconsiglia Calabrese, significa entrare nel cuore della nostra professione: unire competenze tecniche e sensibilità umana, innovazione tecnologica e ascolto empatico, lavoro di equipe e capacità di visione. La fisioterapia non può limitarsi al solo addestramento protesico, ma deve promuovere un nuovo equilibrio neuro senso motorio. Infatti l’esperienza dell’amputazione coinvolge aspetti profondi e multidimensionali, gestione del dolore, recupero funzionale, aspetti psicologici e il reinserimento sociale".

Questioni che devono essere presenti nel percorso di cura del fisioterapista. Il terzo Congresso OFI Salerno sarà strutturato in tre grandi aree tematiche: la complessità clinica del paziente amputato, gli approcci riabilitativi e le tecnologie le esperienze cliniche e le nuove frontiere.

"Il Congresso, ha sottolineato ancora la presidente Mariaconsiglia Calabrese, non sarà solo un momento di aggiornamento, ma un progetto collettivo per affermare come la fisioterapia, oltre il limite della protesi, può diventare un motore per rigenerare la dignità di chi affronta la sfida dell' amputazione".

Ad arricchire l’evento la presenza di relatori di rilievo provenienti sia dall’ambito accademico che clinico che offriranno le loro conoscenze e competenze per delineare le strategie tese a migliorare l’assistenza perché il terzo congresso di OFI vuole essere anche un progetto collettivo per offrire a chi affronta la sfida dell’amputazione un professionista capace di implementare in termini qualitativi le possibili riposte.