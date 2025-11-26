Salerno, il premio alla ricerca scientifica a Paolo Ascierto Iniziativa promossa dall'associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro

Il XX Premio alla Ricerca Scientifica in Campo Oncologico "in ricordo di Amanda Bough" verrà conferito a Salerno sabato 29 novembre al professore Paolo Ascierto, uno dei maggiori oncologi italiani e del mondo.

Il riconoscimento dell'associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – sezione di Salerno “Luana Basile” sarà assegnato presso il Centro Pastorale San Giuseppe di via Vestuti nel corso di un evento aperto a tutta la cittadinanza.

In quell'occasione, il professore Ascierto (responsabile U.O.C Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli, professore ordinario di Oncologia presso l'Università Federico II di Napoli) terrà una relazione sull'immunoterapia oncologica, tra i suoi principali ambiti di ricerca.

Durante l'evento verrà inoltre conferito il Riconoscimento all'Impegno Sanitario e Sociale in Campo Oncologico "Marta Cristino" a Renato Saponiero, Ex Direttore del dipartimento di diagnostica per immagini e primario della UOC Neuroradiologia diagnostica ed interventistica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in quiescenza dal 1° settembre 2025. "Per la nostra Associazione e per la nostra città - dichiara Arturo Iannelli, presidente dell'Angela Serra di Salerno – è un grande onore avere uno scienziato come Paolo Ascierto. Il Premio alla Ricerca Scientifica in Campo Oncologico è uno degli appuntamenti principali nel calendario dell'Angela Serra. Da sempre ci impegniamo in iniziative concrete per essere accanto alle persone che affrontano la malattia oncologica e alle loro famiglie e nel proporre visite oncologiche e di prevenzione. Inoltre, cerchiamo di avvicinare la scienza alle persone comuni, favorendo l'incontro con i ricercatori e la comprensione di temi sicuramente non semplici, ma che rappresentano la speranza e il futuro di chi si imbatte nella malattia oncologica”.

L'evento del 29 novembre è moderato dal giornalista Lazzaro Romano e vede inoltre la partecipazione di Gerardo Botti, anatomopatologo e primario emerito della Fondazione Giovanni Pascale di Napoli e del professore Massimo Federico, presidente nazionale dell'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro.

Alla serata sono stati invitati per un saluto Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno; Ciro Verdoliva, direttore generale AOU OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona; Gennaro Sosto, direttore generale dell'ASL di Salerno; Francesco Esposito, prefetto di Salerno; Vincenzo Di Falco Mustazzella, comandante della stazione Carabinieri di Mercatello; don Ugo De Rosa, parroco del Centro Pastorale San Giuseppe.

“La consegna del Premio alla Ricerca Scientifica in Campo Oncologico in ricordo di Amanda Bough e del Riconoscimento all'Impegno Sanitario e Sociale in Campo Oncologico Marta Cristino sono sempre momenti di grande emozione – dice ancora Iannelli -. In questa edizione, poi, saranno l'occasione per celebrare figure di grandissimo valore del nostro territorio. Invito tutti a partecipare”.