Salerno, dopo le dimissioni è già corsa al voto: "Finalmente torna De Luca" Al microfono di Ottochannel le voci dei salernitani: "Serve una persona che abbia polso"

Vincenzo Napoli ha smentito fermamente che dietro le dimissioni rassegnate dalla carica di sindaco di Salerno ci sia il ritorno sulla scena politica di Vincenzo De Luca. Un'ipotesi che, tuttavia, aleggia con forza negli ambienti politici (salernitani e non) e che rappresenta un tema caldo anche tra i cittadini.

A Salerno, infatti, in tanti vedrebbero favorevolmente il ritorno a Palazzo Guerra di Vincenzo De Luca che da sindaco è stato protagonista per quasi 20 anni. Al microfono di Ottochannel, i commenti sono eloquenti: “Finalmente torna De Luca”, una delle dichiarazioni più gettonate tra i residenti ascoltati tra le strade della città. “Ora viene De Luca e sistema tutto”, ha aggiunto un altro salernitano per il quale “c'è bisogno di una persona che abbia polso per gestire le tante situazioni che riguardano la città”. Non mancano nemmeno le critiche per il sindaco Vincenzo Napoli, sia per la scelta di fare un passo indietro che per l'operato avuto nei suoi due mandati da primo cittadino.

De Luca, dal canto suo, ha seguito a distanza quanto sta accadendo in città, senza commentare le voci di un suo possibile ritorno al Comune ma lanciando dei messaggi chiari: “Il nostro è un doppio impegno da assumere per la sicurezza e per il rispetto dell'ambiente per far capire a tutti che la ricreazione sta finendo, è meglio cominciare a fare le persone civili e responsabili”, ha detto nel corso della consueta diretta del venerdì. Un messaggio che vale più di tante parole.