Patologie oncologiche ginecologiche, Santarpia: "Prevenzione fondamentale" Le parole del direttore DEA Nocera-Pagani-Scafati in occasione del convegno di Pagani

"Parlare oggi di patologie oncologiche ginecologiche significa affrontare una sfida complessa, che coinvolge non solo l’aspetto diagnostico e terapeutico, ma anche la prevenzione, la presa in carico globale della donna, l’umanizzazione delle cure e l’integrazione tra ospedale e territorio". Lo ha detto Rosalba Santarpia, direttore DEA Nocera-Pagani-Scafati a margine del convegno "Neoplasie ginecologiche: innovazione terapeutica e multidisciplinarietà", andato in scena a Pagani.

"In Regione Campania, e nella nostra ASL in particolare, siamo fortemente impegnati nel rafforzamento dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, nella promozione degli screening, nell’innovazione tecnologica e nella multidisciplinarietà, elementi oggi indispensabili per garantire qualità, appropriatezza ed equità delle cure. Questo convegno rappresenta un momento prezioso di confronto tra professionisti, un’occasione per condividere esperienze, aggiornamenti scientifici e buone pratiche, con l’obiettivo comune di migliorare gli esiti di salute e la qualità di vita delle pazienti. Desidero ringraziare gli organizzatori il prof. Di Lorenzo, la dott.ssa Ferrara, i relatori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, che testimonia ancora una volta quanto il lavoro di rete sia uno strumento fondamentale per affrontare le sfide dell’oncologia moderna", conclude Rosalba Santarpia.