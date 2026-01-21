Salerno, Massimiliano Manfredi: "Spero si riproponga il campo largo" "Perché Napoli si è dimesso? Dovete chiederlo a lui..."

Le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno stanno infiammando il dibattito anche a livello regionale. Il timore, infatti, è che il paventato ritorno sulla scena politica di Vincenzo De Luca - pronto a candidarsi a sindaco per la quinta volta - possa mettere a rischio la tenuta del campo largo. Un tema di cui si è parlato anche a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. A sollevare il caso Salerno è stato Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania.

"Come è avvenuto in tutti centri della Campania ma anche in altre località di Italia mi auguro che il campo largo possa vivere anche a Salerno", ha detto parlando delle prossime sfide elettorali. Al Comune di Salerno, tuttavia, il Movimento 5 Stelle è all'opposizione e, difficilmente, potrà riproporsi l'alleanza con il Partito Democratico in caso di discesa in campo di De Luca. Il tema delle dimissioni, dunque, resta particolarmente caldo. "Il sindaco Napoli è una ottima persona e un ottimo sindaco. Le ragioni delle sue dimissioni? Dovete chiedere lui", ha chiosato Manfredi.