Salerno, protesta dinanzi all'Asl: in bilico il futuro di 600 lavoratori Eabbia tra i lavoratori della Team Service: si occupano di logistica e pulizie in ospedale

Chiedono certezze lavorative e dignità i dipendenti della cooperativa Team Service, azienda che si occupa di pulizia e logistica negli ospedali di Nocera Inferiore, Battipaglia, Roccadaspide, Polla e Sapri. Un centinaio di lavoratori nel pomeriggio ha manifestato dinanzi alla sede dell'Asl di Salerno, rivendicando risposte per il proprio futuro. I timori sono legati ad un imminente piano di riorganizzazione che potrebbe comportare una riduzione drastica delle ore lavorative o, nel peggiore dei casi, la perdita di numerosi posti di lavoro. Una situazione che tiene con il fiato sospeso oltre 600 lavoratori, provocando rabbia, nervosismo e agitazione.

Sul posto, per gestire l'ordine pubblico, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine (presenti carabinieri, agenti della Polizia di Stato e della Digos). Uno dei manifesanti ha anche avvertito un malore, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza. Dopo minuti di tensione, una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta negli uffici dell'Asl: "Chiediamo soltanto di poter lavorare", il messaggio ribadito a chiare lettere dai dipendenti che sperano in rassicurazioni sul proprio futuro lavorativo.